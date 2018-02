Dove en Knorr helpen omzet Unilever vooruit

Unilever heeft afgelopen kwartaal de verkopen op vergelijkbare basis met 4 procent weten op te voeren. Het Britse-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern deed goede zaken met onder meer doucheproducten van Dove en maaltijdpakketten van Knorr. Kostenbesparingen kwamen bovendien de winstgevendheid ten goede.

De totale omzet, exclusief de margarinetak die binnenkort wordt verkocht, kwam in het vierde kwartaal uit op 12 miljard euro. Over heel 2017 bedroegen de opbrengsten 50,7 miljard euro, ruim 2 procent meer dan in 2016. Zonder nadelige wisselkoerseffecten zou de groei afgelopen jaar op 3,5 procent zijn uitgekomen.

De groei kwam vooral voor rekening van opkomende markten in Azië en Latijns-Amerika. De omzet in Noord-Amerika bleef stabiel, terwijl in Europa sprake was van een lichte daling. Dat komt mede doordat Unilever veel last heeft van de moordende concurrentie tussen supermarkten. Die drukt zwaar op de prijzen, met name in Duitsland maar ook in bijvoorbeeld Nederland.

Financieel directeur Graeme Pitkethly gaat er niet van uit dat daar op korte termijn verandering in komt. Europese consumenten blijven namelijk op zoek naar koopjes, zei hij in een toelichting aan het ANP. ,,Kijk maar naar het succes van bijvoorbeeld de Action.”

Unilever boekte vorig jaar een nettowinst van 6,5 miljard euro, bijna een miljard meer dan een jaar eerder. Dat komt mede doordat het lopende bezuinigingsprogramma sneller dan voorzien vruchten afwerpt. De onderliggende marge is gestegen naar 17,5 procent. Dat moet in 2020 verder zijn opgelopen naar 20 procent.

Topman Paul Polman heeft er alle vertrouwen in dat Unilever ook dit jaar een stap kan zetten richting dat efficiëntiedoel. De vergelijkbare omzetgroei komt dit jaar naar verwachting opnieuw tussen de 3 en 5 procent te liggen.

Unilever zegt goede voortgang te hebben gemaakt met zijn onderzoek naar zijn duale structuur, met hoofdvestigingen in zowel Londen als Rotterdam. Binnenkort verwacht het bedrijf, dat afgelopen jaar een overnamebod van zijn Amerikaanse concurrent Kraft Heinz wist af te weren, daar uitsluitsel over te kunnen geven.