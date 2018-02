Ferrari verkoopt recordaantal sportwagens

Sportwagenfabrikant Ferrari heeft afgelopen jaar een recordaantal van bijna 8400 bolides verkocht, 5 procent meer dan in 2016. Dat leverde de Italiaanse onderneming 2,5 miljard euro aan omzet op, wat neerkomt op een groei van 13 procent.

De totale opbrengsten dikten in 2017 met 10 procent aan tot 3,4 miljard euro. Naast de verkoop van de eigen iconische sportwagens en bijbehorende onderdelen, verdient Ferrari ook aan zijn activiteiten in de Formule 1 en aan de verkoop van motoren aan andere autofabrikanten, waaronder het eveneens Italiaanse luxemerk Maserati.

Ferrari boekte een nettowinst van 537 miljoen euro. Dat is ruim een derde meer dan in 2016. Het bedrijf profiteerde onder meer van een belastingverlaging in ItaliĆ«. Dit jaar denkt Ferrari minstens 9000 auto’s aan de man te brengen, een mijlpaal die oorspronkelijk pas volgend jaar zou worden bereikt. Daarbij rekent Ferrari onder meer op de nieuwe Portofino, waarvan het eerste exemplaar in het tweede kwartaal wordt geleverd.

De totale omzet komt volgens Ferrari uit op minimaal hetzelfde niveau als in 2017. De operationele winst, afgezien van eenmalige posten, neemt naar verwachting verder toe van 1 miljard naar 1,1 miljard euro. Het doel is om dat resultaat in 2020 te hebben verdubbeld naar minstens 2 miljard euro.

Dit jaar komt het bedrijf naar verwachting met nieuwe toekomstplannen die daarbij moeten helpen. Topman Sergio Marchionne heeft al aangekondigd dat hij op een breder publiek wil gaan mikken, met onder meer een sportieve terreinwagen (SUV). Ook wil Ferrari de strijd met Tesla aangaan met een volledig elektrisch aangedreven sportauto.