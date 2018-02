Hogere omzet en winst voor Time Warner

Het Amerikaanse media- en entertainmentconcern Time Warner heeft afgelopen jaar een hogere omzet en meer winst in de boeken gezet dan in 2016. Dat was mede te danken aan filmstudio Warner Bros, die een recordjaar beleefde dankzij kaskrakers als Wonder Woman, It en Dunkirk.

Time Warner, dat verder eigenaar is van onder meer nieuwszender CNN en betaaltelevisiebedrijf HBO, behaalde een jaaromzet van ruim 31 miljard dollar (25 miljard euro). Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Bij alle divisies namen de opbrengsten toe. De nettowinst ging met meer dan een derde omhoog naar 5,2 miljard dollar, mede dankzij een meevaller door de recente belastingherziening in de Verenigde Staten.

Tot voor kort leek Time Warner op weg naar een overname door telecomgigant AT&T. Die plannen stuitten evenwel op mededingingsbezwaren. De twee bedrijven gaan proberen via de rechter af te dwingen dat zij alsnog samen verder mogen gaan.