‘Honderden miljoenen schade voor Lactalis’

Het Franse zuivelconcern Lactalis raamt de schade in de salmonellakwestie op honderden miljoenen euro’s. Het bedrijf moest wereldwijd producten terugroepen vanwege de vrees voor salmonellabesmetting. Ook werd de verkoop en export van een aantal soorten babyvoeding stilgelegd.

Lactalis-topman Emmanuel Besnier deed de schatting van het schadebedrag uit de doeken in de Franse krant Les Echos. ,,We kunnen nog niets zeggen over de definitieve kosten, maar die zullen hoog zijn. Enkele honderden miljoenen euro’s”, aldus Besnier, die verder sprak van de grootste crisis die hij ooit meemaakte in zijn loopbaan. Verder zei hij dat er meerdere juridische procedures tegen het bedrijf zijn aangespannen.

In Frankrijk liepen vorig jaar tientallen jonge kinderen een salmonellabesmetting op. Het bedrijf haalde miljoenen verpakkingen terug uit de winkels, maar een groot deel was al opgedronken.