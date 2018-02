Martin van Rijn in raad van toezicht AFM

Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn treedt toe tot de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft hem per 1 februari benoemd voor een periode van vier jaar, meldt de toezichthouder.

Voordat Van Rijn in het vorige kabinet staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd, was hij vier jaar lang topman van pensioenuitvoerder PGGM. Na zijn vertrek uit politiek Den Haag vorig jaar werd hij bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland.

Met de komst van Van Rijn krijgt de raad van toezicht van de AFM er volgens voorzitter Paul Rosenmöller een ,,bestuurlijk zwaargewicht” bij. Gezien zijn verleden bij PGGM heeft hij ook ervaring met het financieel toezicht door de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

Van Rijn is de opvolger van Bart Koolstra, die in april 2017 zijn functie heeft neergelegd. Aan de opvolging van Diana van Everdingen, die in november na acht jaar stopte als toezichthouder bij de AFM, wordt nog gewerkt. Naast Rosenmöller en Van Rijn bestaat de raad van toezicht nu uit Rob Becker en Willemijn van Dolen.