Damrak hoger na cijferstroom

De aandelenbeurs in Amsterdam stond donderdag in het groen. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters gingen vooruit na een nieuwe stroom van bedrijfsresultaten. Op het Damrak werden de cijfers van de AEX-fondsen Unilever en Unibail-Rodamco beloond met kleine koerswinsten. Shell werd lager gezet na publicatie van de jaarresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 563,10 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 854,38 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tussen 0,2 en 0,8 procent.

Zwaargewicht Shell was de grootste daler bij hoofdfondsen met een min van 0,7 procent. De olie- en gasreus heeft zijn winst het afgelopen jaar verdubbeld, maar kreeg wel een eenmalige tegenvaller van 2 miljard dollar voor de kiezen door de Amerikaanse belastinghervormingen. Sterkste stijger was staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent na een adviesverhoging door AlphaValue.

Unilever won 0,5 procent. Het levensmiddelenconcern boekte over heel 2017 bijna een miljard euro meer winst dan een jaar eerder. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco, dat de winst afgelopen jaar zag stijgen, klom 0,7 procent.

In de MidKap profiteerde chemicaliëndistributeur IMCD van een adviesverhoging door ING en was de grote winnaar met een plus van bijna 6 procent. Ook groothandelsbedrijf Sligro (plus 4,3 procent) was in trek na een adviesverhoging door Kempen.

Kardan ging op de lokale markt meer dan 10 procent onderuit. De Israëlische investeringsmaatschappij zal in februari niet aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

In Londen daalde Vodafone 0,9 procent. De Britse telecomprovider boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Dat kwam deels doordat de Nederlandse activiteiten, die zijn ondergebracht bij VodafoneZiggo, niet meer meetellen.

De Finse maker van netwerkapparatuur Nokia sloot het vierde kwartaal af met een hoger dan verwachte winst en dikte 6,5 procent aan in Helsinki. In Madrid werden de resultaten van de Spaanse bank BBVA beloond met een koerswinst van ruim 1 procent. In Frankfurt verloor automaker Daimler 0,5 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,2429 dollar waard, tegen 1,2441 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie klom 0,5 procent in prijs tot 65,07 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent tot 69,09 dollar per vat.