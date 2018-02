Techfondsen onder druk op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De stemming werd enigszins gedrukt door verliezen bij enkele techgiganten die na de slotbel in New York de boeken openen, zoals Apple, Alphabet en Amazon. Beleggers verwerkten verder een stroom aan bedrijfsresultaten, waaronder die van Facebook, Microsoft en eBay.

De beursgraadmeters schommelden gedurende de dag tussen verlies en winst. Uiteindelijk sloot de toonaangevende Dow-Jonesindex 0,1 procent hoger op 26186,71 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag naar 2821,98 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent, tot 7385,86 punten.

Facebook won 3,3 procent. Hoewel het bedrijf achter de gelijknamige socialenetwerksite minder gebruikers aantrok dan voorzien, werd positief gereageerd op veranderingen in het nieuwsoverzicht. Daardoor kon het bedrijf meer advertenties tonen, waardoor omzet en winst stegen.

Microsoft deed het beter dan verwacht, maar moest toch een verlies schrijven door een last voor de Amerikaanse belastinghervorming. Het aandeel van de Windows-maker ging in eerste instantie omhoog naar een record, maar sloot uiteindelijk met een min van 0,8 procent.

EBay maakte bekend binnenkort geen gebruik meer te maken van zijn voormalige dochter PayPal (min 8,1 procent) voor de verwerking van betalingen. De veilingsite (plus 13,8 procent), die ook cijfers publiceerde, stapt over naar het Nederlandse betalingsbedrijf Adyen. Dat moet leiden tot lagere transactiekosten en meer opties voor kopers.

Alibaba dook bijna 6 procent omlaag. De webwinkel maakte onverwacht bekend een belang van 33 procent te nemen in de financiƫle dienstverlener Ant Financial, die eveneens door miljardair Jack Ma is opgericht. Het Chinese bedrijf verhoogde verder zijn omzetverwachting voor dit jaar.

Voedingsmiddelengigant Mondelez (plus 3,3 procent) heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien groeien. Ook UPS timmerde stevig aan de weg, maar de prognose van de pakketbezorger viel tegen. Het aandeel ging 6,1 procent in het rood.

Stijgende energieprijzen betekenden goed nieuws voor de resultaten van olie- en gasconcern ConocoPhillips (plus 0,9 procent). Fusieconcern DowDuPont zag de verkopen in alle regio’s en bij alle segmenten van het bedrijf stijgen, maar leverde 2,8 procent in.

De euro was 1,2518 dollar waard, tegen 1,2479 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 2 procent meer waard tot 66,05 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder tot 69,81 dollar per vat.