Verkopen grote autobouwers VS stellen teleur

Grote Amerikaanse autobouwers zijn het nieuwe jaar tegenvallend begonnen. De januariverkopen op de thuismarkten van zowel Ford, Fiat Chrysler als General Motors (GM) voldeden niet aan de verwachtingen van analisten.

Ford bracht in de VS ruim 160.000 lichte voertuigen aan de man. Dat was ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Kenners hadden echter op een min van afgerond 2 procent gerekend. Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler verkocht 13 procent minder auto’s, waar een daling van 10 procent werd verwacht. De teller bleef vorige maand steken op iets minder dan 133.000 verkochte wagens.

Rivaal GM, de grootste speler op de Amerikaanse markt, zag zijn verkopen niet teruglopen. Met bijna 199.000 verkochte exemplaren deed GM het toch minder dan voorzien. Het bedrijf noteerde een plus van dik 1 procent, waar analisten een toename van ruim 3 procent hadden verwacht.

Toyota en Nissan presteerden wel boven verwachting. De Japanners deden in de VS respectievelijk ruim 167.000 en een kleine 124.000 auto’s van de hand. Daarmee liepen de verkopen op jaarbasis met 17 en 10 procent op. Analisten voorspelden hier plussen van 9 en 2 procent.