Voorlopig geen stakingen bij Tata Steel

Stakingen bij Tata Steel in IJmuiden zijn de komende tijd niet aan de orde. Vakbond FNV dreigde met acties uit onvrede over het verloop van het fusieproces van de Europese tak van de Indiase staalgigant Tata Steel met die van branchegenoot ThyssenKrupp uit Duitsland.

De medewerkers in Nederland vrezen voor banenverlies en voor de eigen koers van de vestiging in IJmuiden, het vroegere Hoogovens. Tata Steel heeft nu volgens de bond eindelijk ingestemd met een onderhandelingstraject.

Eerder sloot de Duitse vakbond IG Metall een akkoord met Thyssenkrupp voor baangaranties in Duitsland. ,,We nemen geen genoegen met mindere afspraken dan die in Duitsland zijn gemaakt door IG Metall.”

Bij de aankondiging van de fusie werd gesproken over verlies van in totaal 4000 banen bij de twee concerns. FNV wil werkgelegenheidsgaranties voor tien jaar. Ook neemt de bond geen genoegen met verlies van 2000 banen en minder zeggenschap van de Nederlandse directie. De schulden die mogelijk bij Tata Steel Nederland zouden worden ondergebracht zouden ook onacceptabel zijn.