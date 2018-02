Wall Street opent lager

eBay maakte bekend binnenkort geen gebruik meer te maken van zijn voormalige dochter PayPal (min 7,8 procent) voor de verwerking van betalingen. De veilingsite (plus 13,3 procent) stapt over naar het Nederlandse betalingsbedrijf Adyen, wat moet leiden tot lagere transactiekosten en meer opties voor kopers.

Facebook (plus 2 procent) trok minder gebruikers dan voorzien. Het bedrijf kon door veranderingen in het nieuwsoverzicht aan gebruikers echter meer advertenties tonen en de omzet en winst stegen dan ook.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager geopend. Beleggers reageerden op een reeks van bedrijfscijfers van grote ondernemingen. Onder meer techreuzen Facebook en Microsoft en veilingsite eBay staan in de schijnwerpers.

