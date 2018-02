Dataslurpers stuwen omzet Tele2

Tele2 heeft in Nederland in het afgelopen kwartaal 30 procent meer omzet gehaald uit verkeer op zijn mobiele netwerk. De Zweedse telecomprovider die bezig is zijn activiteiten in Nederland samen te voegen met die van T-Mobile, profiteerde van onbeperkte data-abonnementen.

Klanten van de telecomprovider slurpten in de voorbije drie maanden vier keer meer data dan een jaar eerder. T-Mobile introduceerde ook onbeperkte data-abonnementen in andere landen, maar Nederlanders maakten daar verreweg het meest gebruik van.

De geplande samensmelting met T-Mobile moet ervoor zorgen dat Tele2 wat meer gewicht in de schaal kan leggen in de strijd met de grote concurrenten KPN en Vodafone. Die laatste ging eerder al in Nederland samen met Ziggo. Tele2 krijgt een belang van 25 procent in het nieuwe bedrijf en 190 miljoen euro cash. Het samengaan moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.

Het bedrijf zag zijn totale omzet, inclusief Nederland, in het vierde kwartaal met 1 procent dalen tot 8,1 miljard Zweedse kroon (828 miljoen euro). De operationele winst was 1,7 miljard kroon, een stijging van 19 procent.