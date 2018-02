Dell bevestigt mogelijke beursgang of fusie

Computerbedrijf Dell heeft bevestigd dat het onderzoek doet naar een beursgang. Het bedrijf wil of zelf naar de beurs, of fuseren met dochteronderneming VMware. Dat bedrijf heeft al een beursnotering. Een verkoop van Dell of VMware aan een andere partij is niet aan de orde, stelt Dell.

Dell werd door oprichter Michael Dell in 2013 van de beurs gehaald. Om zijn schuldenlast te verlagen, denkt het bedrijf nu toch weer aan een beursgang. Die schulden bedragen naar schatting zo’n 46 miljard dollar, wat opgebouwd werd door een aantal grote overnames.

Een nieuwe beursgang zou kunnen door Dell zelf naar de beurs te brengen. Ook een omgekeerde overname door VMware, waar Dell een belang van 80 procent in heeft, is een mogelijkheid. De eigenaren van Dell zouden dan aandelen VMware krijgen die ze kunnen verhandelen.

De twee mogelijkheden waren eerder deze week al uitgelekt. Dell waarschuwt nog wel dat het om een onderzoek gaat en dat ook kan worden gekozen om de onderzochte opties niet uit te voeren.