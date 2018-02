Merck optimistisch ondanks oplopend verlies

Het Amerikaanse farmacieconcern Merck is in het laatste kwartaal van vorig jaar dieper in de verliezen gedoken. De producent van onder meer middelen tegen kanker kondigde desondanks miljardeninvesteringen aan, waarvoor het ruimte ziet dankzij de recente belastingverlaging in de Verenigde Staten.

De nieuwe belastingregels zorgden wel voor een eenmalige tegenvaller in het vierde kwartaal. Dat was mede de oorzaak van het oplopende verlies. Onder de streep kwam Merck 872 miljoen dollar (698 miljoen euro) tekort, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Zonder eenmalige posten zou wel winst zijn gemaakt, meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met ruim 3 procent naar 10,4 miljard dollar.

De lagere belastingen zullen op termijn evenwel gunstig uitpakken, verwacht Merck. De onderneming wil de komende vijf jaar minstens 12 miljard dollar investeren in onder meer onderzoek en ontwikkeling. Twee derde daarvan wordt in eigen land besteed.