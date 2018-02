Nederlandse RTL-baas topadviseur Bertelsmann

De Nederlandse topman Bert Habets van televisiebedrijf RTL Group wordt een belangrijk bestuurder bij het Duitse mediaconcern Bertelsmann, de moederonderneming van RTL. Habets gaat plaatsnemen in het zogenoemde Group Management Committee (GMC) bij Bertelsmann.

Dat comité bestaat uit zestien leden met zes nationaliteiten en adviseert het bestuur van RTL onder meer over strategie en ontwikkeling. Habets (47) kwam in 2008 aan het roer te staan bij RTL Nederland en promoveerde in april vorig jaar tot mede-topman van RTL Group. Sinds 1 januari is hij de enige topman van RTL.

Bertelsmann is het grootste mediaconcern van Europa en is naast moederbedrijf van RTL ook eigenaar van onder meer uitgeverijen Penguin Random House en Grüner + Jahr, en muziekmaatschappij BMG. Er werken 116.000 mensen voor het bedrijf met een jaaromzet van 17 miljard euro.