Personeel Brussels Airlines wil topman houden

Personeel van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is een petitie gestart om steun uit te spreken voor topman Bernard Gustin. Volgens diverse Belgische media zou zijn positie ter discussie staan, vanwege spanningen tussen de directie in België en de top van het Duitse moederbedrijf Lufthansa.

De liberale vakbond ACLVB vreest dat een eventueel vertrek van Gustin het einde betekent van de huidige koers bij Brussels Airlines. De maatschappij gaat via mix van prijsklassen en korte- en langeafstandsvluchten de concurrentie aan met budgetpartijen als Ryanair en Vueling.

Lufthansa zou echter de integratie van Brussels Airlines in de eigen budgetdochter Eurowings willen doordrukken. Ondersteunende diensten zoals marketing zouden dan naar het hoofdkantoor van Eurowings in Duitsland verhuizen, aldus zakenkrant De Tijd. Mogelijk wordt er volgende week meer duidelijk, want dan is er een bestuursvergadering in Frankfurt.

Het is sowieso onrustig bij Brussels Airlines. Piloten voeren al een aantal dagen stiptheidsacties en dreigen tevens met hardere acties. Ze eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden.