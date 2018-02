Verkopen tweedehands auto’s trekken aan

Het aantal verkochte tweedehands auto’s is afgelopen maand uitgekomen op ruim 163.000. Dat is 6,2 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

Bij autobedrijven ging het om ruim 100.000 auto’s, een stijging van 7,4 procent. Particulieren onderling verkochten ruim 63.000 tweedehands wagens. Dat is 4,3 procent meer dan in januari vorig jaar.

Het populairste merk voor tweedehands auto’s was Volkswagen, waarvan er bijna 20.000 van eigenaar verwisselden. Opel stond op de tweede plaats met ruim 14.000 verkochte occasions, net voor Peugeot.