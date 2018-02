Wall Street opent lager na stroom aan cijfers

De aandelenbeurzen in New York openden vrijdag in de min. Amerikaanse beleggers verwerken de cijfers van zwaargewichten als Apple, ExxonMobil en Chevron. Daarnaast wordt op Wall Street gekeken naar het belangrijke overheidsrapport over de Amerikaanse banenmarkt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent lager op 25.950 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent naar 2803 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7356 punten.

Volgens het banenrapport zijn er in januari 200.000 banen bijgekomen in de Verenigde Staten, exclusief de landbouw. Dat was meer dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend. De kracht van de Amerikaanse banenmarkt speelt doorgaans een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Fed.

Meerdere grote technologiebedrijven gaven een kijkje in de boeken. Bij Apple viel de verkoop van iPhones tegen en het aandeel opende ruim 1 procent lager. Alphabet zakte een kleine 5 procent. Het moederbedrijf van Google dook door een forse tegenvaller door de Amerikaanse belastinghervormingen diep in de rode cijfers.

Amazon ging in de eerste handelsminuten juist bijna 8 procent omhoog. De webwinkelgigant deed afgelopen kwartaal goede zaken met zijn digitale assistent Alexa en verdubbelde zijn winst. Ook werd de omzetverwachting voor het lopende kwartaal verhoogd.

Ook oliereuzen ExxonMobil en Chevron kwamen met cijfers. Die vielen tegen en beleggers zetten de aandelen respectievelijk dik 4 en ruim 2 procent lager.