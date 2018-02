Wisselingen aan top van Sony

De Japanse elektronicareus Sony voert een aantal wisselingen door aan de top. Topman Kazuo Hirai verhuist naar de voorzitterszetel van het bedrijf. Hij wordt als topman opgevolgd door de huidige financieel directeur Kenichiro Yoshida, die de promotie dankt aan de sterke financiële prestaties van het concern.

Sinds Yoshida over de portemonnee gaat is Sony er in geslaagd de winsten op te krikken en de balans weer op orde te krijgen na jaren van verliezen. Het bedrijf verkocht de pc-divisie Vaio en stroomlijnde zijn tv-tak. Bij mobiele apparaten werd de focus verlegd, weg van de destructieve strijd om marktaandeel.

Sony heeft vooral succes met zijn Playstations. Ook de muziekdivisie doet het goed. Het laatste kwartaal van 2017, het derde kwart van het boekjaar van Sony, werd afgesloten met een winst van 296 miljard yen (2,2 miljard euro). Dat is twee keer meer dan waar kenners rekening mee hielden.

Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar tot een recordbedrag van 720 miljard yen, waar eerder van 630 miljard yen werd uitgegaan.