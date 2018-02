‘ArcelorMittal toch in race om Bhushan Steel’

MUMBAI (ANP – ArcelorMittal, Tata Steel en JSW Steel hebben biedingen gedaan op het Indiase Bhushan Steel. Dat meldden ingewijden aan nieuwsagentschap Press Trust of India. Dinsdag zou bekend worden gemaakt wie de hoogste bieder is.

Eerder meldde de Indiase zakenkrant The Economic Times juist nog dat ArcelorMittal zich had teruggetrokken uit de strijd rond Bhushan Steel dat in financiƫle problemen verkeert. Volgens de krant is ArcelorMittal samen met het Japanse Nippon Steel bezig met een bod op het Indiase Essar Steel.