‘Bod AF-KLM op Alitalia na 4 maart’

Air France-KLM wil samen met easyJet en Delta Air Lines een overnamebod doen op het failliete Alitalia na de Italiaanse parlementsverkiezingen op 4 maart. Dat meldde de krant Corriere della Sera.

Vorige maand werd in de media gemeld dat bestuurders van Air France-KLM hebben gesproken met bewindvoerders van Alitalia en dat het luchtvaartconcern samen optrekt met easyJet voor een bod op de Italiaanse maatschappij. Nu zou dus ook het Amerikaanse Delta Air Lines zich bij hen hebben gevoegd. Alitalia maakt deel uit van het samenwerkingsverband dat Air France-KLM heeft met Delta voor vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten.

Alitalia ging vorig jaar failliet, nadat het personeel zich tegen een grote sanering had gekeerd. Grootaandeelhouder Etihad Airways besloot daarop de geldkraan dicht te draaien. Air France-KLM nam bij een vorige doorstart van Alitalia in 2009 al eens een aanzienlijk belang maar zag van die investering geen cent terug. Gezien het grote belang van Italië op de Europese luchtvaartmarkt zou Air France-KLM toch weer interesse hebben in Alitalia. Onder geïnteresseerde partijen zouden ook het Duitse Lufthansa en de Amerikaanse investeerder Cerberus zijn.