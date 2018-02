Miljarden in rook op door koersval bitcoin

Door de flinke koersval van de bitcoin vorige maand is voor ruim 46 miljard dollar (zo’n 37 miljard euro) aan marktwaarde in rook opgegaan. Dat blijkt uit berekeningen van Coinmarketcap, dat zich baseert op de koersen van honderden bitcoinbeurzen.

Het gaat om het grootste maandverlies, uitgedrukt in dollars, in de nog relatief korte geschiedenis van cryptovaluta’s. De bitcoin daalt al weken sinds de piek in december van 20.000 dollar. Inmiddels schommelt de koers rond de 8000 dollar.

Beleggers zijn flink afgeschrikt door strengere regels, een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta’s en aankondigingen om advertenties voor producten en diensten rondom deze munten in de ban te doen. Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor honderden miljoenen dollars aan munten verdween, heeft voor veel onrust gezorgd.