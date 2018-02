Ook flink verlies voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is maandag flink lager gesloten. Ook op de meeste andere beurzen in het Verre Oosten werden stevige verliezen geleden. Beleggers volgden de negatieve teneur op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex het grootste dagverlies leed in ruim anderhalf jaar tijd. Stijgende rentes op de obligatiemarkten en het vooruitzicht van een sterkere inflatie zorgden voor druk op het beurssentiment.

De toonaangevende Nikkei in Tokio raakte 2,6 procent kwijt op 22.682,08 punten. Dat is het laagste niveau sinds midden december vorig jaar. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron verloren 3,3 procent en 2 procent. Ook de vastgoedbedrijven en financiƫle bedrijven werden van de hand gedaan. Mitsui Fudosan zakte 3,3 procent en Mitsubishi UFJ Financial Group daalde 2,9 procent.

Sony wist de negatieve dans te ontspringen en klom 1,5 procent. Het Japanse technologieconcern zag de operationele winst in het afgelopen kwartaal bijna verviervoudigen en verhoogde de winstverwachting voor het gehele boekjaar. Ook automaker Honda werd positiever over zijn jaarresultaten en won 2,1 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent in de min. De Kospi in Seoul zakte 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 1,6 procent lager de dag uit. De beurs in Shanghai hield het hoofd boven water met een plus van 0,6 procent. De bedrijvigheid van de Chinese dienstensector kwam in januari uit op het hoogste niveau in zes jaar.