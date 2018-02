President-commissaris ABN AMRO vertrekt

President-commissaris Olga Zoutendijk van ABN AMRO is niet beschikbaar voor een tweede termijn. Dat maakte de bank bekend. De eerste termijn van Zoutendijk loopt tot 1 juli. Ze is dan vier jaar lid geweest van het orgaan. In mei 2016 werd ze benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen.

Volgens Zoutendijk zijn er de afgelopen jaren verschillende doelen bereikt, onder meer op het gebied van financiële resultaten en vertrouwen van aandeelhouders. Verder heeft in de periode bijna een ,,verdubbeling van diversiteit” plaatsgevonden in de toplagen van de bank. Volgens Zoutendijk is het tijd om ruimte te geven aan een nieuwe president-commissaris die ,,met vol elan” verder kan gaan

Om het zoekproces naar een nieuwe voorzitter te kunnen opstarten verruilt Zoutendijk per direct haar rol van voorzitter voor die van lid van de raad van commissarissen. De huidige vice-voorzitter, Steven ten Have, zal de voorzittershamer tijdelijk hanteren.

Zoutendijk werd eerder genoemd als mogelijke opvolger van Gerrit Zalm voor de functie van bestuursvoorzitter bij ABN AMRO. De president-commissaris ontkende destijds kandidaat te zijn voor die functie. Uiteindelijk volgde financieel directeur Kees van Dijkhuizen Zalm op als topman van de bank. Vanuit de raad van commissarissen werd het opvolgingsproces geleid door Zoutendijk.