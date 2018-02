Qualcomm-bod Broadcom naar 121 miljard

Het Amerikaanse chipbedrijf Broadcom heeft zijn bod op branchegenoot Qualcomm verhoogd naar 121 miljard dollar. Qualcomm verwees een eerder bod van 105 miljard euro resoluut naar de prullenmand.

Het nieuwe bod bedraagt 82 dollar per aandeel. Het vorige bod van 70 dollar per aandeel was volgens Qualcomm niet eens het overwegen waard. Het concern zei vorige maand tegen zijn aandeelhouders sowieso beter af te zijn als zelfstandig bedrijf.

Qualcomm is op zijn beurt bezig om het Nederlandse NXP over te nemen voor 47 miljard dollar. Aandeelhouders van NXP willen echter een hoger bod zien. Broadcom heeft als voorwaarde gesteld dat Qualcomm zijn bod op NXP niet verhoogt, en kan er ook mee leven als het Nederlandse bedrijf helemaal niet wordt ingelijfd. Qualcomm moet zich namelijk flink in de schulden steken voor de aankoop van NXP.

Broadcom is van mening dat aandeelhouders van Qualcomm flink meer waar voor hun geld krijgen bij een overname dan wanneer het bedrijf zelfstandig doorgaat. De overname zou volgens Broadcom binnen een jaar kunnen worden afgerond.