Rapport kankerverwekkende stoffen schokt FNV

Vakbond FNV vindt het ,,onbegrijpelijk en schokkend” dat bedrijven de regels over veilig werken met kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen naast zich neer leggen. Zo houden veel bedrijven geen registratie bij over de risico’s waar hun personeel bij het werken met dergelijke stoffen aan worden blootgesteld, terwijl dit wel verplicht is. De chemische sector en de zorg zijn uitzonderingen

De omissie van de bedrijven blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had laten opstellen. Daarin stond ook dat bedrijfsartsen zelden blootstellingsgegevens zien, maar daar ook niet naar vragen. Zij richten zich te veel op verzuimbegeleiding en reïntegratie en niet genoeg op preventie.

Zo wijzen ze bedrijven er nauwelijks op dat ze hun zaakjes op orde moeten brengen. FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong vindt dat beschamend. ,,Het zou de kern van hun werk moeten zijn!”

Ze stelt verder dat de preventie van verzuim op deze manier niet van de grond komt omdat bedrijven zelf geen gegevens aanleveren. ,,In Nederlandse bedrijven met zeer gevaarlijke stoffen wordt eigenlijk maar wat aangerommeld.”

De vakbond wil dat bedrijven verplicht moeten worden de gegevens aan te leveren aan de Inspectie SZW. Die kan dan beter handhaven.