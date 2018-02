Wall Street doet weer stap terug

Nieuwe wereldbeker atletiek in Londen

Chipmaker Qualcomm verloor 1,5 procent, ondanks dat Broadcom zijn overnamebod op zijn branchegenoot verhoogde tot 120 miljard dollar. Voorwaarde daarbij was dat het bod van Qualcomm op het Nederlandse NXP Semiconductors (min 0,5 procent) niet wordt verhoogd. Broadcom noteerde een fractie lager.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,7 procent lager op 25.343 punten. De brede S&P 500 leverde 0,6 procent in tot 2745 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 7192 punten.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Daarmee kreeg de neergang van voor het weekend een vervolg. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes na een sterk Amerikaans banenrapport van vrijdag drukten het sentiment. Verder houden de overnameperikelen rondom Qualcomm beleggers bezig.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Daarmee kreeg de neergang van voor het weekend een vervolg. Vooral de vooruitzichten van hogere rentes na een sterk Amerikaans banenrapport van vrijdag drukten het sentiment. Verder houden de overnameperikelen rondom Qualcomm beleggers bezig.

