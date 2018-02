AEX tuimelt 3,5 procent bij opening

De aandelenbeurs in Amsterdam dook dinsdag diep in het rood. Ook de andere Europese beurzen openden met forse minnen na de zware koersverliezen in Azië en op Wall Street. De vrees voor een stijgende inflatie en meer Amerikaanse renteverhogingen bleef de handel domineren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 3,5 procent lager op 523,69 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap duikelde 3,8 procent tot 785,67 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zagen rond 3 procent aan waarde verdampen.

TomTom kelderde bijna 9 procent in de MidKap. Het navigatiebedrijf zag ook in het vierde kwartaal de omzet flink dalen door afnemende verkopen van zijn consumentenproducten. Over heel 2017 werd een nettoverlies geleden van 204 miljoen euro, mede door een stevige afschrijving op de waarde van de worstelende consumententak.