BP profiteert van hogere olieprijs

Olie- en gasconcern BP profiteerde het afgelopen jaar van de hogere olieprijzen en produceerde 12 procent meer olie dan een jaar eerder. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de onderliggende winst veel hoger uitviel dan een jaar eerder. Ook had BP een goed jaar met het ontdekken van nieuwe oliebronnen. Daar was het Britse bedrijf succesvoller mee dan het sinds 2004 was geweest.

De onderliggende winst van BP over heel 2017 was 6,2 miljard dollar tegen 2,6 miljard dollar een jaar eerder. In de laatste drie maanden kwam deze uit op 2,1 miljard dollar, waar dat in dezelfde periode in 2016 nog 400 miljoen dollar was.

De productie van BP was de hoogste sinds 2010 toen het bedrijf onderdelen moest verkopen om de kosten van een olielek in de Golf van Mexico te bekostigen. Voor de kosten van die ramp kondigde BP vorige maand nog een extra voorziening van 1,7 miljard aan.