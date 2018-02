Brussel onderzoekt overname Shazam door Apple

Zeven Europese landen hebben Brussel gevraagd onderzoek te doen naar de beoogde overname van muziekherkenningsapp Shazam door technologiegigant Apple. De Europese Commissie willigt het verzoek in omdat de transactie mogelijk de concurrentie op de markt in de Europese Economische Ruimte verstoort.

Dat is het gebied van de 28 EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Apple maakte de overname in december bekend, maar hoefde die niet in Brussel aan te melden vanwege de lage omzetdrempel op de interne markt van de EU. Wel deed Apple dat bij de autoriteiten in Oostenrijk waar de nationale omzetdrempel wel wordt gehaald.

Oostenrijk, gesteund door Frankrijk, IJsland, Italië, Noorwegen, Spanje en Zweden, heeft vervolgens de Europese Commissie gevraagd de overname te onderzoeken. De commissie heeft Apple al verzocht de transactie alsnog in Brussel te melden.