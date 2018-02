‘Damrak zet zich schrap voor koersdreun’

De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting diep in het rood. De openingsindicatoren wijzen op een verlies van ruim 3 procent voor de AEX-index. Ook de andere Europese beurzen lijken fors lager te beginnen. Beleggers zetten zich schrap voor een nieuwe koersdreun na de zware verliezen op Wall Street en in Azië.

Na maanden van stijgende koersen is de stemming op de beurzen omgeslagen nadat de Federal Reserve vorige week woensdag bij het rentebesluit wees op de oplopende inflatie. Het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag wakkerde daarbij de vrees aan dat de Fed de rente mogelijk sneller en vaker zal verhogen dan tot nu toe werd gedacht.

Aan het bedrijvenfront opende TomTom de boeken. Het navigatiebedrijf zag ook in het vierde kwartaal de omzet flink dalen. ABN AMRO liet weten dat president-commissaris Olga Zoutendijk niet beschikbaar is voor een tweede termijn bij de bank. Beursintermediair Flow Traders liet weten te voldoen aan de Europese kapitaaleisen voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

De Europese beurzen deden maandag ook al een forse stap terug. De AEX-index zakte 1,4 procent tot 542,65 punten en de MidKap verloor 1,8 procent tot 817,00 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden 0,8 tot 1,5 procent in.

Wall Street kende de slechtste beursdag in jaren. De Dow-Jonesindex sloot 4,6 procent lager op 24.345,75 punten, het grootste puntenverlies ooit. De brede S&P 500 leverde 4,1 procent, de sterkste daling in zes jaar. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,8 procent. Ook in Azië gingen de beurzen in de nacht van maandag op dinsdag stevig onderuit.

De euro was 1,2384 dollar waard, tegen 1,2407 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 1,1 procent minder op 63,47 dollar. Brentolie zakte ook 1,1 procent in prijs tot 66,89 dollar per vat.