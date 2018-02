‘Geen alleenrecht Louboutin op rode zolen’

De Franse schoenenontwerper Christian Louboutin kan niet het alleenrecht claimen op rode zolen, vindt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De adviseur van het EU-hof komt tot dat oordeel in een zaak die Louboutin heeft aangespannen tegen winkelketen VanHaren.

De advocaat-generaal oordeelde in juni ook al dat geen merkbescherming kan worden verleend aan een kleur, ,,als concurrenten daardoor worden verhinderd om waren met hetzelfde functionele karakter aan te bieden”. De zaak werd vanwege het ‘bijzondere belang’ doorverwezen naar een hogere kamer. De uitspraak is over enkele maanden. Het hof volgt vaak het advies van de advocaat-generaal.

Louboutin sleepte VanHaren in 2013 voor de rechtbank omdat de winkelketen damesschoenen met rode zolen verkocht. De schoenen van Louboutin zijn bekend om de rode zolen en kosten honderden euro’s. De ontwerper heeft de karakteristieke zolen in de Benelux als handelsmerk laten registreren. VanHaren heeft daar volgens Louboutin inbreuk op gemaakt.