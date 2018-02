GM neemt megalast om belastinghervorming VS

General Motors (GM) heeft afgelopen kwartaal een miljardenverlies geleden. Het autoconcern moest eenmalig meer dan 7 miljard dollar afschrijven in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. Afgezien daarvan ging het best goed met het moederbedrijf van onder meer Cadillac en Chevrolet.

GM noteerde een nettoverlies van zo’n 5,2 miljard dollar, waar een jaar eerder onder de streep nog ruim 1,8 miljard dollar overbleef. De omzet zakte daarbij met 5,5 procent naar 37,7 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat ging echter wel stevig omhoog. De aangepaste winst per aandeel kwam zelfs uit op een record, van 1,65 dollar. Daarmee waren de resultaten beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Het autoconcern profiteerde vooral van eerder doorgevoerde bezuinigingen en hogere prijzen van auto’s. Daarmee wist GM een terugval in het aantal verkochte wagens op de thuismarkt in Noord-Amerika aardig goed te maken. De top van het bedrijf is erg positief over de cijfers en voor 2018 zijn de verwachtingen opnieuw hooggespannen.