Grote investeringen in Gamma en Karwei

Intergamma gaat de komende jaren meer dan 100 miljoen euro investeren in zijn bouwmarktformules Gamma en Karwei. Het geld gaat onder meer naar uitbreiding en innovatie van het assortiment en het verder versterken van de onlineverkoop.

Intergamma telt bijna vierhonderd winkels in Nederland en Belgiƫ en is naar eigen zeggen marktleider in het doe-het-zelfsegment in de Benelux. Het bedrijf kondigde aan 156 bouwmarkten van Gamma en Karwei over te nemen van Van Neerbos Groep, de grootste franchisenemer van Intergamma. Die winkels komen nu dus onder direct beheer van Intergamma te vallen.

De komende maanden worden de plannen voor de integratie verder uitgewerkt. Intergamma, met een jaaromzet van 1,7 miljard euro, is al sterk aanwezig op het internet. Volgens het bedrijf trekken de webwinkels van Gamma en Karwei 1,5 miljoen bezoekers per maand.