Invallen bij twee vestigingen Audi

De Duitse justitie is dinsdagochtend in alle vroegte het hoofdkantoor van autofabrikant Audi binnengevallen. Ook een fabriek van het bedrijf in Neckarsulm wordt doorzocht. Dat heeft Audi zelf bevestigd na berichten in verscheidene Duitse media.

De inval houdt verband met het dieselschandaal rond moederbedrijf Volkswagen. Ook luxemerk Audi zou honderdduizenden auto’s hebben verkocht die uitgerust waren met speciale software die ervoor zorgde dat de motor bij laboratoriumproeven minder schadelijke stoffen uitstootte dan bij normaal gebruik op de weg.