Omzet TomTom blijft sterk dalen

TomTom heeft ook in het laatste kwartaal van 2017 de verkoop van consumentenproducten zien kelderen. Het navigatiebedrijf kon dat opnieuw slechts ten den dele compenseren met hogere opbrengsten uit de dienstverlening aan bedrijven. De winstgevendheid is per saldo wel licht verbeterd, omdat de zakelijke activiteiten hogere marges opleveren.

De totale omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 220 miljoen euro, een zesde minder dan in de laatste periode van 2016. De verkopen aan consumenten waren goed voor 91 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 40 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 5 procent naar 36,8 miljoen euro. Maar de brutomarge ging wel omhoog van 58 naar 59 procent.

Over heel 2017 ging de omzet met bijna een tiende omlaag naar 903 miljoen euro. TomTom leed een nettoverlies van 204 miljoen euro, mede door een stevige afschrijving op de waarde van zijn consumentendivisie. Lichtpunt is wel dat autofabrikanten in 2017 voor een recordbedrag van 400 miljoen euro orders plaatsten. De omzet in dat segment steeg afgelopen jaar met ruim een vijfde naar 329 miljoen euro.

Het bloeden bij de consumententak is evenwel nog niet gestelpt, want TomTom gaat voor 2018 uit van een verdere daling van de omzet naar circa 800 miljoen euro. Wel moet de brutomarge een flinke verbetering laten zien, van 63 procent over heel 2017 naar tegen de 70 procent dit jaar.

Topman Harold Goddijn wilde in een toelichting niet nader ingaan op de toekomstplannen van TomTom met zijn kwakkelende consumentendivisie. Wel zei hij dat daar de kosten verder in lijn zullen worden gebracht met de dalende opbrengsten. De focus bij het bedrijf ligt voortaan op de zakelijke activiteiten, waar wel groei in zit. ,,We zijn een softwarebedrijf aan het worden”, erkende hij.

Van een sterfhuisconstructie voor de consumententak, waar afgelopen jaar al flink in het personeelsbestand werd gesneden, wilde Goddijn niet spreken. ,,Dat is net iets anders”, zei hij. Hij benadrukte dat navigatiekastjes voor TomTom een belangrijk product blijven. ,,We verkopen er nog steeds miljoenen van.”