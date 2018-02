Rechtszaak tegen Delta Lloyd om boeterente

Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond slepen Delta Lloyd voor de rechter, omdat ze vinden dat de geldverstrekker bij het oversluiten van hypotheken vóór 14 juli 2016 te hoge boeterentes heeft gerekend.

Het gaat om een proefproces. De consumentenorganisaties willen zo afdwingen dat Delta Lloyd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een herberekening van kosten maakt voor klanten die hun hypotheek hebben overgesloten, of hun hypotheek boven de boetevrije ruimte hebben afgelost.

Die nieuwe regels van de toezichthouder traden eigenlijk pas op 14 juli 2016 in werking. Maar VEH en de Consumentenbond willen dat ook consumenten die voor die datum een te hoge boeterente hebben betaald worden gecompenseerd. Als de rechter de organisaties in het gelijk stelt, opent dat de weg voor klanten van andere banken om ook de in die jaren te veel betaalde boeterente terug te krijgen.