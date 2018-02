Sterke winststijging voor Walt Disney

Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere winst behaald. Het bedrijf profiteerde van een meevaller van 1,6 miljard dollar door de Amerikaanse belastinghervormingen. Dat maakte Disney na het slot van de beurshandel in New York bekend.

De nettowinst in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 4,4 miljard dollar (3,6 miljard euro), tegen bijna 2,5 miljard dollar een jaar eerder. De omzet ging met 4 procent omhoog naar ruim 15,3 miljard dollar, geholpen door gestegen inkomsten bij de pretparken van Disney. Bij de filmstudiodivisie daalde de omzet licht, net als bij het onderdeel voor consumentenproducten. Bij de televisie- en kabeltak met bijvoorbeeld sportzender ESPN waren de inkomsten stabiel.

Disney kondigde verder aan dat er een nieuwe reeks Star Wars-films gaat komen die wordt gemaakt door de makers van de immens populaire serie Game of Thrones.