ABN daalt op herstellend Damrak

De Europese aandelenbeurzen toonden woensdag wat herstel, na de zware verliezen in de afgelopen handelsdagen. Koopjesjagers sloegen hun slag na de recente uitverkoop op de financiële markten. Op het Damrak kreeg ABN AMRO een tikje na het openen van de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 532,59 punten na de koersval van 3 procent een dag eerder. De MidKap klom 1,1 procent tot 809,06 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,7 procent vooruit.

ABN AMRO behaalde in het vierde kwartaal fors meer winst, mede dankzij kostenbesparingen en de verder aantrekkende economie. Volgens analisten van Morgan Stanley is de bank echter minder scheutig met het dividend. KBC Securities is wel te spreken over de resultaten en verhoogde het advies. Het aandeel was desondanks de grootste daler in de hoofdindex met een min van bijna 2 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren biotechnologiebedrijf Galapagos en telecomconcern KPN met winsten van 3,5 en 2,7 procent. In de MidKap gingen groothandelsbedrijf Sligro en bouwer BAM aan kop met plussen van 2,6 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de grootste daler met een min van 0,6 procent. Beursintermediair Flow Traders daalde 0,3 procent, na de opvallende koerswinst van 10,7 procent een dag eerder.

Bij de kleinere bedrijven maakte Fagron een koerssprong van bijna 15 procent. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet vorig jaar groeien en boekte weer winst na het verlies een jaar eerder.

In Kopenhagen zakte de Deense bierbrouwer Carlsberg bijna 4 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero beleefde afgelopen jaar een heuse groeispurt en steeg ruim 5 procent in Frankfurt. Branchegenoot Takeaway.com dikte meer dan 2 procent aan in Amsterdam.

Rio Tinto bleef onveranderd in Londen. De mijnbouwer gaat zijn aandeelhouders belonen met een recorddividend, na sterke prestaties in 2017. Ook gaat het meer eigen aandelen inkopen. In Parijs daalde Sanofi 1,9 procent. Het Franse farmacieconcern, dat de afgelopen weken miljarden spendeerde aan buitenlandse overnames, behaalde afgelopen kwartaal minder omzet.

De euro was 1,2348 dollar waard, tegen 1,2375 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,2 procent goedkoper op 63,27 dollar. Brentolie zakte een fractie in prijs tot 66,85 dollar per vat.