Europese beurzen tonen herstel

De Europese beurzen lieten woensdag wat herstel zien na de zware verliezen in de voorgaande handelsdagen. Koopjesjagers stapten in de markt na de recente uitverkoop. Op het Damrak kreeg ABN AMRO wel een tik na het openen van de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,9 procent hoger op 536,36 punten, na de koersval van 3 procent een dag eerder. De MidKap klom 1,8 procent tot 814,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,9 procent vooruit.

ABN AMRO was de grootste daler in de Amsterdamse hoofdindex met een min van 3,4 procent. Het financiƫle concern behaalde in het vierde kwartaal overigens fors meer winst, mede dankzij kostenbesparingen en de verder aantrekkende economie. Volgens analisten van Morgan Stanley is de bank echter minder scheutig met het dividend.

Sterkste stijgers in de AEX waren biotechnologiebedrijf Galapagos, tankopslagbedrijf Vopak en de verzekeraars NN Group en Aegon. Zij kregen er tot 5,5 procent aan beurswaarde bij. In de MidKap werd de kopgroep gevormd door chipbedrijf Besi, natuurvoedingsbedrijf Wessanen en bouwer BAM met plussen tot 4,4 procent. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM dat 1,3 procent inleverde.

Bij de kleinere bedrijven maakte Fagron een koerssprong van ruim 17 procent. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet vorig jaar groeien en boekte weer winst na het verlies een jaar eerder.

Elders in Europa viel het koersverlies van Carlsberg op. In Kopenhagen zakte de Deense bierbrouwer een kleine 4 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero beleefde afgelopen jaar een heuse groeispurt en steeg bijna 5 procent in Frankfurt. Branchegenoot Takeaway.com dikte 4 procent aan in Amsterdam.

In Parijs daalde Sanofi verder ruim 1 procent. Het Franse farmacieconcern, dat de afgelopen weken miljarden spendeerde aan buitenlandse overnames, behaalde afgelopen kwartaal minder omzet.

De olieprijzen gingen omlaag na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 2,2 procent goedkoper op 62,01 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs tot 65,84 dollar per vat. De euro was 1,2280 dollar waard, tegen 1,2375 dollar een dag eerder.