Flink meer winst voor ABN AMRO

ABN AMRO heeft in het laatste kwartaal van 2017 fors meer winst geboekt dan een jaar eerder. De bank profiteerde onder meer van kostenbesparingen en van de verder aantrekkende economie. Daardoor nam de vraag naar hypotheken en zakelijke leningen toe. Bovendien was er een vrijval uit eerder getroffen voorzieningen voor probleemkredieten.

De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 542 miljoen euro, bijna twee derde meer dan een jaar eerder. De baten namen met 11 procent toe tot 2,4 miljard euro, terwijl de operationele lasten juist met 3 procent daalden. Topman Kees van Dijkhuizen noemde het resultaat in een toelichting ,,solide”, zeker gezien de nog altijd zeer lage rente.

Over heel 2017 kwam de winst uit op 2,8 miljard euro, ruim de helft meer dan in 2016. Afgezien van een boekwinst op de verkoop van een onderdeel, gaf ABN AMRO vorig jaar voor elke verdiende euro ruim 61 cent uit. Dat moet in 2020 gedaald zijn naar 56 tot 58 cent.