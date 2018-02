Jimmy Choo stuwt verkoop Michael Kors

Het Amerikaanse modebedrijf Michael Kors heeft in het afgelopen kwartaal de vruchten geplukt van de overname van het Britse Jimmy Choo, bekend van dure schoenen en modeaccessoires. Die overname van Jimmy Choo, bekend geworden van de serie Sex and the City, droeg flink bij aan de omzet van Michael Kors.

De totale opbrengsten klommen in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 6,5 procent tot ruim 1,4 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,1 miljard euro. Jimmy Choo maakt sinds begin november deel uit van Michael Kors en droeg bijna 115 miljoen dollar bij aan de inkomsten van het moederconcern. De kwartaalwinst kwam uit op ruim 219 miljoen dollar.

Michael Kors liet weten voor het lopende kwartaal op een omzet van iets meer dan 1,1 miljard dollar te rekenen. Jimmy Choo voegt naar verwachting 110 miljoen tot 115 miljoen dollar toe aan de inkomsten.