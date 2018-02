Meer loon voor grondpersoneel Lufthansa

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De overeenkomst, die gaat gelden voor circa 28.000 man grondpersoneel in Duitsland, voorziet in twee loonsverhogingen van in totaal maximaal 6 procent.

Het grondpersoneel van Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik en LSG Sky Chefs krijgt er per 1 februari 3 procent loon bij. Op 1 mei volgend jaar komt er nog eens zo’n verhoging, mits die onderdelen van Lufthansa genoeg margeverbetering laten zien. Gebeurt dat niet, dan wordt de tweede loonsverhoging er een van 1,8 procent.

De cao, die met vakbond Verdi werd gesloten, gaat met terugwerkende kracht op 1 januari in en loopt tot en met september 2020.