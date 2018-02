Nuon-moeder Vattenfall boekt weer eens winst

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft voor het eerst in vijf jaar een boekjaar afgesloten met winst. Volgens de eigenaar van Nuon komt dat doordat het concern de nadruk legt op kostenbeheersing en duurzame activiteiten.

De afgelopen jaren stond de markt onder druk en moest Vattenfall veel afschrijven op zijn bezittingen, maar daar was in 2017 geen sprake meer van. Ook het volwassen worden van de markten voor wind- en zonne-energie, met aanzienlijk dalende kosten als gevolg, was goed voor de winstgevendheid.

De nettowinst van Vattenfall kwam uit op 9,6 miljard Zweedse kroon, ongeveer 975 miljoen euro. De omzet viel wat lager uit op 135,3 miljard kroon. Dat kwam volgens Vattenfall mede door lagere prijzen op de Nederlandse consumentenmarkt.