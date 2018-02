Tesco aangeklaagd voor te laag loon vrouwen

Supermarktketen Tesco is aangeklaagd omdat vrouwen er structureel minder zouden verdienen dan mannen. Het Britse concern heeft een claim aan de broek hangen van 4 miljard pond (4,5 miljard euro). Volgens de klagers zouden 200.000 medewerkers recht kunnen hebben op compensatie. Tesco is een van de grootste werkgevers van het Verenigd Koninkrijk.

De aanklacht komt op het moment dat het land werk maakt van het gelijktrekken van het loon voor mannen en vrouwen. Britse bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten door nieuwe regels vanaf april inzage geven in het verschil in salaris. Tesco zegt de claim nog niet te hebben ontvangen. Het bedrijf doet er naar eigen zeggen ,,alles aan” om werknemers eerlijk en gelijk te belonen voor het werk dat ze doen.

Krap twee jaar geleden bleek nog dat mannen in dienst van Tesco circa 14 procent meer loon kregen dan vrouwen. Tesco is overigens niet de enige keten die een claim kreeg. Ook branchegenoten als Asda, dat onderdeel is van Walmart, en J Sainsbury moeten zich verantwoorden.