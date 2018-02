Vizier fiscus op zwartspaarders Julius Baer

In zijn jacht op zwartspaarders in het buitenland heeft de Belastingdienst de Zwitserse bank Julius Baer in het vizier. De fiscus heeft de Zwitserse collega’s verzocht om informatie over Nederlandse spaarders.

De fiscus wil inzicht krijgen in mogelijke belastingontwijking en het mogelijk verhullen van vermogen in het buitenland. De Belastingdienst zegt niet te weten over hoeveel mensen het gaat of om welke bedragen.

Het is vergelijkbaar met eerdere verzoeken aan de Zwitserse autoriteiten, aldus een woordvoerder na berichtgeving door De Telegraaf. Hij benadrukt dat een zwartspaarder zijn tegoeden nog kan aangeven voor de aangiftes 2016 en 2017, behalve als de Belastingdienst de persoon al in het vizier heeft.