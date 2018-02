VVD: geen versoepeling regels eurozone

Regeringspartij VVD is tegen versoepeling of afzwakking van regels en afspraken in de landen met de euro. De liberalen willen zo veel mogelijk voorkomen dat Nederland opdraait voor slecht beleid in andere landen in de eurozone.

De regering dient zich daarvoor in te zetten, vindt VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis. Zij zal daar donderdag voor pleiten in een debat over de toekomst van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Hennis hamert erop de bestaande regels beter te handhaven.

,,Solidariteit is een hol begrip als bepaalde lidstaten steevast weigeren het been voldoende bij te trekken”, aldus Hennis. Ze wijst erop dat de plannen om de EMU verder te versterken in het Nederlands belang zijn. Maar de veranderingen moeten er niet toe leiden dat de gevolgen van slecht beleid in een lidstaat op andere eurolanden kan worden afgewenteld.