Wall Street opent in de min

Walt Disney staat eveneens in de belangstelling. Er kwamen meer bezoekers naar de pretparken en het entertainmentconcern kondigde nieuwe Star Wars-films aan. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten 0,6 procent omhoog.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager uit de startblokken gekomen. Na sessies met flinke koersdalingen en enig herstel op dinsdag, blijft het sentiment in mineur. Beleggers verwerken enkele bedrijfsresultaten, terwijl de macro-economische agenda leeg is.

