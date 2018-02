AkzoNobel stijgt op lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers verwerkten een flinke stroom aan bedrijfsresultaten, op het Damrak van AkzoNobel, SBM Offshore en Intertrust. Daarnaast komt de Bank of England met een rentebesluit en inflatiecijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent in de min op 532,05 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 808,90 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in.

AkzoNobel (plus 1,9 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Het verf- en chemieconcern liet weten dat de splitsing van het bedrijf intern is afgerond. Daarmee staat de deur open voor ofwel een verkoop van de divisie Specialty Chemicals, ofwel een juridische afsplitsing. Akzo voorziet voor 2017 een omzetgroei, inclusief de chemietak, van 3 procent.