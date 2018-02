Huizenprijzen het laagst in Delfzijl

Delfzijl was vorig jaar de goedkoopste gemeente in Nederland om een huis te kopen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster moest daar gemiddeld 141.000 euro neergeteld worden voor een huis.

Groningse gemeenten scoren al langer laag op deze woningmarktranglijst. In de vier voorgaande jaren had Pekela nog de laagste gemiddelde verkoopprijs. Pekela deed het nu net ietsje beter dan Delfzijl.

Ook bijvoorbeeld Heerlen, Oldambt, Veendam, Kerkrade, Den Helder en Schiedam zaten wat betreft gemiddelde huizenprijs ver onder het landelijk gemiddelde van ruim 263.000 euro.

Bloemendaal was in 2017, net als in eerdere jaren, wederom de duurste Nederlandse gemeente. Daar verwisselden huizen door de bank genomen voor 776.000 euro van eigenaar. In Bloemendaal lag de gemiddelde verkoopprijs van een woning daarmee 5,5 keer hoger dan die in Delfzijl. In Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede kostte een nieuw optrekje gemiddeld ook meer dan een half miljoen euro.