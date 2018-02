L’Oreal scoort met duurdere cosmeticamerken

De Franse cosmeticaproducent L’Oreal heeft in het vierde kwartaal, belangrijk in verband met de feestdagenperiode in december, goede zaken gedaan met vooral zijn luxere producten. Ook over heel 2017 moest de groei vooral van duurdere merken als Lancôme, Giorgio Armani en Yves Saint Laurent komen.

L’Oreal behaalde afgelopen jaar een omzet van 26 miljard euro. Dat is een kleine 5 procent meer dan in 2016, afgezien van nadelige wisselkoerseffecten. Het sterkst stegen de verkopen in Azië en Oost-Europa, in volwassen markten als Europa en Noord-Amerika gingen de zaken minder voor de wind.

Het Franse bedrijf boekte een nettowinst van 3,6 miljard euro, ruim 15 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst nam met 3 procent toe naar 4,7 miljard euro. Voor dit jaar voorspelt topman Jean-Paul Agon opnieuw een sterke omzetgroei op eigen kracht en een verdere verhoging van de winstgevendheid.